Simeone in uscita: è il sogno del Pisa, contatti e fiducia anche per Zerbin

Il Napoli continua a lavorare per provare a sfoltire la rosa dopo aver aggiunto volti nuovi in vista della prossima stagione. Tra i possibili partenti c'è anche Giovanni Simeone. L'attaccante potrebbe lasciare il club dopo tre stagioni in azzurro e due Scudetti vinti, dove soprattutto nel primo riuscì a lasciare maggiormente il segno, quando veniva chiamato in causa, riuscendo a sfruttare al massimo lo spazio lasciato da Osimhen durante i suoi infortuni. Poco minutaggio e difficoltà nell'incidere nel quarto Scudetto ed ora il Cholito è alla ricerca di una nuova avventura per essere al centro del progetto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, continuano i contatti quotidiani tra il Napoli ed il Pisa e resiste la fiducia per poter trovare un accordo. Lascerebbe l'azzurro dopo 14 gol e 4 assist collezionati in 104 presenze, tra cui si ricorda anche il primo gol in Champions League, in carriera, contro il Liverpool. Simeone potrebbe non essere l'unico ad essere diretto verso Pisa perché al club neopromosso piace anche Zerbin. Quest'ultimo, dopo aver lasciato il Napoli nelle ultime due stagioni nella sessione invernale, questa volta potrebbe iniziare un campionato altrove sin dagli albori della stagione.