Due club piombano sul gioiellino Vergara: l'idea del Napoli

vedi letture

lI Lecce per il proprio centrocampo sta pensando di ingaggiare il jolly offensivo Antonio Vergara. Secondo quanto raccolto su TMW, l'ultima idea del responsabile dell'area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino porta al calciatore di proprietà del Napoli, che ha un contratto con il club partenopeo che scadrà il 30 giugno del 2027. Non manca però la concorrenza, visto che il classe 2003 piace pure alla Cremonese.

Si ragione per quanto riguarda un trasferimento in prestito per il giocatore ora in ritiro con Conte a Dimaro Folgarida. Il 22enne in carriera vanta 50 presenze e 5 gol con il Napoli Under 19, 42 gettoni e 5 reti con la Reggiana, 35 apparizioni e 3 centri con la Pro Vercelli e 16 gare e 4 gol con il Napoli Under 17. Inoltre è sceso in campo una volta con la maglia dell'Italia Under 19.