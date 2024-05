Dragusin, ritorno di fiamma del Napoli: la richiesta del Tottenham

Dopo il corteggiamento invernale, terminato con l'assalto da parte del Tottenham, gli azzurri vogliono riprovarci in estate.

Radu Dragusin sembra tornato di moda in casa Napoli. Dopo il corteggiamento invernale, terminato con l'assalto da parte del Tottenham, gli azzurri vogliono riprovarci in estate: l'obiettivo è quello di rafforzare la difesa, reparto spesso sollecitato in una stagione totalmente da dimenticare. L'unico ostacolo riguarda le richieste da parte del Tottenham, che nella scorsa sessione lo ha strappato al Genoa per 30 milioni di euro: è pur vero che il difensore romeno ha giocato poco, ma considerato l'investimento i londinesi non vogliono far concretizzare una minusvalenza.

Nei giorni scorsi, come riportato dal Sun, l'agente del giocatore aveva criticato Ange Postecoglou: "Ha detto molte volte di non voler giocare con la difeda a tre, ma al momento il Tottenham concede tanti gol, l'eventuale difesa a tre può darti maggiore sicurezza. Il Tottenham concede molti gol da palla inattiva, Dragusin potrebbe essere molto utile". Stando a quanto riportato dal tabloid inglese la richiesta al momento si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra parecchio elevata considerando il minutaggio raccolto dall'ex Grifone.