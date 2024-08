Due cessioni per sbloccare le entrate, Romano: "In chiusura l'addio di Cajuste e Natan"

Seppur a fatica, il Napoli è vicino a mettere a segno due cessioni per poter liberare ingaggi e soprattutto posti in lista per il mercato in entrata. A partire da Jens Cajuste all'Ipswitch Town con l'affare ai dettagli finali, ma non solo.

Secondo l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, anche Natan al Betis è ormai alle battute finali. Il difensore brasiliano partirà già oggi per Siviglia per chiudere l'accordo. Due uscite, dunque, per liberare anche degli slot in entrata.