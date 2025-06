Due nomi su tutti in difesa: Beukema e Chalobah. Arrivano entrambi solo in un caso

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino due profili per rinforzare la difesa: Sam Beukema e Trevoh Chalobah. Entrambi piacciono alla dirigenza azzurra, ma portarli insieme all’ombra del Vesuvio rappresenterebbe un investimento importante.

La doppia operazione, infatti, comporterebbe un sacrificio economico significativo, motivo per cui ogni mossa sarà valutata con attenzione e strettamente legata ad eventuali cessioni nel reparto arretrato. Ne arriverà uno solo, tra i vari difensori in lista, se non dovesse partire nessuno.