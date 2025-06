Osimhen vorrebbe restare in Italia, Gazzetta: paga metà delle tasse

Sul futuro di Victor Osimhen, secondo La Gazzetta dello Sport con l'esperto di mercato, Carlo Laudisa, pesa molto la vicenda fiscale. Infatti il nigeriano, con il rientro dal prestito in Turchia, conserva il diritto a usufruire dell’ormai famoso sconto garantito dal decreto crescita.

"Di fatto lui paga metà delle tasse, visto che dal 2020 è un contribuente del fisco italiano. Insomma, non va mai dimenticato che Osimhen gradirebbe molto restare in Serie A. Per questo motivo sfoglia la margherita con grande attenzione e valuta le offerte senza particolare fretta". Per questo è probabile che possa essere presente a luglio per il ritiro di Dimaro.