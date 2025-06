Juanlu-Napoli, distanza di 3-4mln: gli uomini mercato di ADL accelerano

Dopo aver concluso l'operazione da sogno legata a Kevin De Bruyne, il Napoli continua a lavorare senza sosta al proprio mercato e in questo senso è da segnalare la missione spagnola del direttore sportivo Giovanni Manna con obiettivo Juanlu Sanchez. Esterno destro a tutta fascia classe 2003, lo spagnolo è di proprietà del Siviglia ed il Napoli sta cercando di affondare il colpo per regalare ad Antonio Conte un altro importante rinforzo.

Secondo le ultime raccolte da TMW, in questi minuti l'uomo mercato di De Laurentiis ha alzato il tiro arrivando a mettere sul piatto una proposta per gli andalusi da 15 milioni più un contorno di bonus, col Siviglia che però resta fermo sulla propria posizione e continua a chiedere una cifra finale di 20 milioni di euro. La forbice è di 3-4 milioni di euro, soldi su cui i protagonisti della trattativa stanno lavorando per trovare una quadra. Le sensazioni restano positive, ma come detto servirà un ulteriore sforzo da parte del Napoli per definire i dettagli della trattativa e portare a casa un altro importante rinforzo.