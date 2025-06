Musah non si fa prima di lunedì, Sky: il Milan chiede più bonus

Yunus Musah, anni 22, è sempre più vicino al Napoli, ma l'affare non è chiuso e, soprattutto, non è prevista a breve la fumata bianca. C'è il sì del giocatore e il Napoli valuta il cartellino 25 milioni e non intende aumentare la propria offerta.

Il Milan, invece, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', sarebbe disposto a trattare ma chiede un pacchetto di bonus più corposo rispetto a quanto offerto dagli azzurri. La dirigenza, però, non vuole forzare i tempi né piegarsi al gioco al rialzo: se si farà, sarà alle cifre stabilite.