Dalla Turchia - Galatasaray su David se dovesse saltare Osimhen

Galatasaray scatenato sul mercato. In attacco il principale obiettivo è ovviamente il ritorno di Victor Osimhen ma acquistandolo, eppure le alternative non mancano, anche perché il nigeriano è ambito anche dai club inglesi come il Manchester United.

Secondo il giornalista Yagiz Sabuncuoglu, dalla Turchia, l'alternativa al nigeriano sarebbe quel Jonathan David svincolato che il Napoli aveva prima bloccato e poi mollato su espressa richiesta di Conte che punta altri centravanti come Lucca. Quindi non un titolare ma un'alternativa a Lukaku. Con il centravanti dell'Udinese c'è già l'accordo.