Hojlund-Napoli, Schira: "Risposta dopo il weekend, il papà sta cercando di convincerlo"

vedi letture

Sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira parla delle mosse del Napoli per l'attacco: "Offerta: 5 milioni allo United per il prestito oneroso con 40 per diritto, non c'è ancora obbligo. Allo United questo pacchetto da 45 milioni va bene. L'obbligo lo chiede Hojlund. Lo United vuole vendere e ha il via libera. Hojlund è la sesta punta per loro. Cosa manca per chiudere? Manca il sì definitivo del giocatore che non vuole fare come altri giocatori che partono e poi dopo un anno tornano da separati in casa. Il papà sta cercando di convincerlo insieme agli agenti e intermediari che andare via dallo United è la cosa migliore per lui, soprattutto tornando in Italia, un campionato che il giocatore conosce decisamente bene. Hojlund rifletterà nel weekend e poi darà la sua risposta".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.