Napoli-Hojlund, Di Marzio: "Per Conte è al primo, secondo e terzo posto. Filtra ottimismo..."

vedi letture

Il Napoli insiste per Rasmus Hojlund, individuato come primo obiettivo per sostituire Lukaku. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Ginluca Di Marzio nello speciale calciomercato: "Il Napoli vuole lui, Conte vuole lui e Manna sta facendo di tutto per centrare il colpo ed accontentarlo. C'è Hojlund al primo, secondo e terzo posto, gli altri arrivano dopo, e Hojlund ha aperto.

Il giocatore ha aperto perché chiaramente affascinato dal progetto, dalla Champions, dalla leadership di Conte. Le parti stanno trattando lato contratto giocatore e lato United per capire la formula giusta, se un prestito con un obbligo condizionato ad obiettivi o definitivo, ma il flirt porta ad un ottimismo che non significa affare concluso ma il Napoli vuole portarla a termine".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.