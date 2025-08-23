Non solo Hojlund: tre alternative al danese per l'attacco

di Fabio Tarantino

Hojlund è il primo nome per l'attacco del Napoli. Ma le alternative non mancano, ovviamente, come ricorda il quotidiano Tuttosport oggi in edicola nell'ampio focus dedicato al mercato azzurro: "Finché non si chiude con il centravanti del Manchester United, il club azzurro continua a sondare altri profili. Da Nicolas Jackson, 24 enne senegalese che il Chelsea valuta non meno di 55 milioni, al 28enne nazionale svizzero Breel Embolo (20 gol nelle ultime due stagioni con il Monaco) ed il gigante del Genk, il nigeriano Tolu Arokodare: 24 anni di muscoli e velocità, 35 reti nelle ultime due stagioni".