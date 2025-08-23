Zanoli in uscita, Tmw: Udinese in pole, ma serve arrivo Juanlu

vedi letture

L'Udinese è in pole position per l'arrivo di Alessandro Zanoli dal Napoli. I bianconeri hanno un accordo di massima sia con il giocatore che con il club azzurro, ma prima serve l'arrivo di un terzino per Antonio Conte per permettere la cessione del difensore, ex Genoa. Quando si sbloccherà la situazione Juanlu Sanchez - la fumata bianca per calciatore del Siviglia è ad un passo per una cifra importante: 18 milioni di euro. Al calciatore classe 2003 un contratto di 5 anni - ecco che anche Zanoli potrà essere ceduto.

L'Udinese ha un accordo per un trasferimento a titolo definitvo a cinque milioni di euro più bonus. Qualora ci fosse il passaggio formale, ecco che firmerà un quinquennale da oltre il milione per il difensore classe 2000, 31 presenze in Liguria nella scorsa stagione. Su Zanoli continua a esserci anche il Bologna. Perché in questo momento l'unico terzino destro disponibile è Lorenzo De Silvestri, mentre Emil Holm dovrebbe rientrare nei primi di settembre, quindi dopo la sosta.