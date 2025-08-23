Brescianini-Napoli, si può! Mediaset si sbilancia: "Affare destinato a concludersi"

Napoli-Brescianini, dove eravamo rimasti? Esattamente un anno dopo, improvviso ritorno di fiamma dei partenopei per il centrocampista dell'Atalanta. Nell'agosto 2024, infatti, il 25enne all'epoca al Frosinone aveva già svolto le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart, salvo poi effettuare un clamoroso dietrofront e trasferirsi all'Atalanta. Un cambio di clausola contrattuale richiesto all'ultimo dagli azzurri non era piaciuto al giocatore: ma ora, passati dodici mesi, Manna e Conte sono tornati alla carica.

L'offerta per l'Atalanta si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe anche andar bene alla Dea a patto che però si trovi prima un sostituto. Per questo, i bergamaschi avrebbero messo a loro volta gli occhi su Musah del Milan, avvicinato proprio dal Napoli nelle scorse settimane ma poi rimasto a Milanello. I rossoneri, per il 22enne centrocampista americano, chiedono 30 milioni di euro. Un investimento considerato troppo oneroso dall'Atalanta, che vorrebbe abbassare la cifra fissa e inserire alcuni bonus. Secondo Sportmediaset, "l'impressione è che si tratti di due trattative destinate a concludersi, ma nelle fasi finali del calciomercato".