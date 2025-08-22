Ultim'ora Elmas, aumentano le pretendenti! Oltre la Roma ci pensa anche la Juve

vedi letture

Il Napoli ha individuato da tempo Eljif Elmas come rinforzo. Oltre all'attaccante che sostituirà Romelu Lukaku, il club partenopeo vuole anche il giocatore del Lipsia e sta lavorando al suo ritorno. Secondo quanto raccolto da TMW però, ci sono altri club di Serie A che lo stanno seguendo: il Torino non lo molla, la Roma lo considera la prima alternativa a Sancho e la Juventus lo ha sondato. Il dg Comolli ha infatti richiesto informazioni per capire la fattibilità dell'operazione.

Inoltre non è da sottovalutare il Fenerbahce, squadra nella quale ha giocato e che lo ha voluto recentemente. Da capire come si svilupperanno le cose nei prossimi giorni, ma il classe '99 è ambito, che ha un contratto valido fino al 2028 con la società della galassia Red Bull. In carriera il macedone vanta 189 presenze e 19 gol con il Napoli.