Dovbyk apre al Napoli, Cds: "C'è il sì e costa meno di Hojlund. Ma c'è un problema"

vedi letture

Hojlund è il piano A del Napoli, il primo vero obiettivo per la prossima stagione dopo l'infortunio di Lukaku. Ma il danese dello United non è il primo nome sulla lista del ds Manna come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Dovbyk è l’altra opzione valida dai costi differenti. La Roma cerca pretendenti, lui gradisce l’ipotesi Napoli (c’è anche il Villarreal in pressing), ma il suo club ha necessità di far cassa e quindi anche in questo caso andrebbe trovato l’accordo, la formula giusta".

Artem Dovbyk, 28 anni, è in uscita dalla Roma. Non è l'attaccante ideale per Gasperini e i giallorossi cercano pretendenti nonostante i suoi 12 gol al primo anno in Serie A in una squadra che ha cambiato tre allenatori. L'ucraino aveva segnato 24 gol due anni fa al Girona - capocannoniere della Liga - ma in Italia ha fatto fatica a ripetersi con l'attenuante delle difficoltà collettive e del primo anno italiano. Ma le doti sono note, si tratta di un finalizzatore che vede la porta, bravo di testa, nello stretto in area, certamente non è un velocista o un attaccante rapido o di manovra.