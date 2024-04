E' già iniziato il mercato di Manna: i primi nomi e le valutazioni sui rientri

Toccherà a Manna sia il compito di creare il ponte levatoio club-squadra, sia rimettere in chiaro i concetti smarriti durante l’estate e l’inverno.

Mancano 7 giornate e 43 giorni all’alba della nuova era, ma ufficiosamente Giovanni Manna, il nuovo responsabile in pectore dell’area tecnico-sportiva, è già stato chiamato per guidare la rivoluzione. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che toccherà a lui sia il compito di creare il ponte levatoio club-squadra, sia rimettere in chiaro i concetti smarriti durante l’estate e l’inverno. Dovrà subito riempire i nuovi vuoti (Osimhen e Zielinski) e quelli mai colmati (Kim) ed un po' di nomi sono già in ballo:

"Rientreranno dai prestiti il portiere Caprile (Empoli) e i centrocampisti Folorunsho (Verona) e Gaetano (Cagliari). In difesa piacciono Buongiorno del Torino, il francese Todibo del Nizza, lo slovacco Hancko del Feyenoord; a centrocampo il primo obiettivo è la stellina ucraina dello Shakhtar, Sudakov, ma il Napoli è in fila anche per lo scozzese Ferguson del Bologna. In attacco i principali candidati alla sostituzione di Osi sono il canadese del Lilla, David, e il messicano del Feyenoord, Gimenez. Un pallino di Manna è Soulé, domani al Maradona con il Frosinone, ma il tunnel degli esterni è piuttosto intasato".