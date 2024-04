Gazzetta - Il Napoli sta pensando di cedere Meret: Caprile ha una media migliore 

Il Napoli per la prossima stagione pensa all'addio di Alex Meret. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2025

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli per la prossima stagione pensa all'addio di Alex Meret. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2025 ma come scrive La Gazzetta dello Sport in estate si dovrà discutere comunque di rinnovo, anche se al momento la volontà del club sembra quella di puntare su Caprile.

Il portiere dell'Empoli ha una media migliore rispetto a Meret e per questo, scrive il quotidiano, il Napoli pensa all'addio di Meret per puntare proprio su caprile, pagato 7 milioni dal Bari. Ora la sua valutazione è di almeno 10 milioni.