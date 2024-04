Gaetano si sta imponendo a Cagliari: il Napoli vuole dargli più spazio il prossimo anno

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Gianluca Gaetano sembra essere già tracciato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Gianluca Gaetano sembra essere già tracciato. Il giovane centrocampista, attualmente in prestito al Cagliari dove sta mettendo in mostra le sue notevoli qualità, è destinato a fare ritorno al Napoli al termine della stagione.

La società partenopea considera Gaetano come uno degli elementi più promettenti del proprio settore giovanile ed è pronta a concedergli maggiore spazio nella prossima stagione. La sua esperienza al Cagliari ha dimostrato che ha le carte in regola per imporsi anche ai massimi livelli - conclude il quotidiano.