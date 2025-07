Fiorentina su Zanoli! Sky: primi contatti con i viola, ma può anche restare

Non solo il Bologna. C’è anche la Fiorentina su Alessandro Zanoli: nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti per il calciatore del Napoli. Dunque, Zanoli non è solo incluso nell’operazione che porterebbe a Ndoye, c’è anche l’interesse del club allenato da Stefano Pioli. Lo riporta Sky Sport.

Il Napoli, in ogni caso, non esclude di tenerlo in rosa: se questa ipotesi dovesse essere confermata, il club azzurro ovviamente non acquisterebbe più Juanlu, terzino del Siviglia. Ma è ancora tutto aperto. Nel corso dell’ultima stagione, in prestito al Genoa, il classe 2000 ha raccolto 33 presenze, 1 gol e 1 assist. A fine anno non è stato riscattato ed è tornato a Napoli. Ieri è partito titolare alto a destra nell'amichevole contro l'Arezzo.