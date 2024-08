Focus su McTominay: una vita da Red Devils, ora il Napoli ci spera

Il Napoli tenta il grande colpo a centrocampo. E' infatti notizia di questi giorni che la società partenopea stia cercando di strappare al Manchester United, e alla concorrenza del Fulham, Scott McTominay. Il calciatore scozzese è in uscita dai Red Devils, che vorrebbero però monetizzare dalla sua uscita, e chissà che Manna non riesca ad accontentare mister Antonio Conte affidandogli un giocatore duttile capace di abbinare qualità sulla trequarti e tenacia nella fase di non possesso in mediana.

52 presenze e 9 reti in Nazionale

Nazionale scozzese, ha debuttato il 23 marzo del 2018 nell'amichevole poi persa dalla sua rappresentativa contro il Costa Rica. Complessivamente ha disputato 52 presenze realizzando nove reti. L'ultima delle quali nel match contro la Svizzera pareggiato per 1-1 a Colonia nella fase a gironi dell'ultimo Europeo in Germania.

Una vita da Diavolo

Come club ha vestito soltanto una maglia: quella prestigiosa del Manchester United. Con i Red Devils il classe 1996 ha debuttato in Champions League il il 18 ottobre 2017 subentrando a Mkhitaryan, che potrebbe ritrovare come avversario in Serie A, mentre in Premier League scese in campo per la prima volta a maggio di quell'anno contro l'Arsenal. Complessivamente ha disputato 253 partite fra le varie competizioni realizzando 29 reti.