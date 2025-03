Folorunsho, l'agente: "Vi spiego perché è andato via dal Napoli"

Mario Giuffredi, agente di calciatori, al Palermo Football Conference tra i vari argomenti ha svelato anche il motivo dietro il trasferimento del suo assistito Micheal Folorunsho, che ha lasciato il Napoli nell'ultima finestra di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Alla Fiorentina c'è Folorunsho. Come nasce l'affare?

"Voleva avere più spazio. A Napoli si gioca una partita a settimana e con quei campioni davanti non riusciva a trovare la continuità degli anni precedenti, quella che l'ha portato alla ribalta e agli Europei. Premeva per un club comunque importante, come la Fiorentina, ma perché trovasse continuità. L'operazione è nata a fine dicembre, dopo tempo che ne parlavo con Pradè e Goretti".

Che finale di stagione attende il Napoli?

"Da tifoso dico che non è ancora finita, ma comunque vada sarà stato un anno fantastico. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, l'obiettivo era tornare in Champions. Se poi vince lo Scudetto sarà una pagina di storia impensabile...".

Manna che direttore è per il Napoli?

"De Laurentiis e Chiavelli hanno fatto una scelta seguendo le loro idee: dirigenti giovani, che possano stare col Napoli tanti anni. Una scelta in stile Napoli, come fu per Giuntoli. E Manna ha già lavorato in un club importante come la Juve e ha grosse competenze, oltre a essere un gran lavoratore. Può diventare nei prossimi vent'anni uno dei dirigenti più importanti e lungimiranti del nostro calcio".