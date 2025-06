Frattesi si allontana: Chivu gli ha promesso più spazio e l'Inter lo blinda

vedi letture

Davide Frattesi era una delle prime opzioni del Napoli per il centrocampo. Il giocatore piace molto a Conte ma ora l'affare è difficile non per motivi economici ma per la scelta dell'Inter di blindarlo. Chivu infatti gli ha promesso un minutaggio maggiore rispetto a Inzaghi e dunque lo avrebbe convinto a non valutare l'addio.

A scriverlo è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Frattesi sarebbe stato perfetto nello scacchiere azzurro come mezzala di inserimento capace di segnare gol pesanti. Con Inzaghi ha avuto poco spazio e non ha neppure partecipato alla finale di Champions col Psg. Il Napoli ci stava pensando ma ora il cambio in panchina potrebbe stravolgere tutto e Frattesi alla fine potrebbe anche restare all'Inter.