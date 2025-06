Caccia al centrale, da Milano: prima scelta Beukema, l'Atalanta fa muro per Hien

Non si ferma il lavoro del Napoli per rinforzare la difesa. Dopo aver chiuso per il giovane e promettente Luca Marianucci dell’Empoli, il club azzurro è alla ricerca di un altro difensore centrale di alto profilo. I dirigenti partenopei hanno avviato i contatti con il Bologna per Sam Beukema, profilo che piace per fisicità ed esperienza in Serie A.

Parallelamente, come riportato da Calciomercato.com, è stato fatto un sondaggio anche per Isak Hien, ma l’Atalanta ha subito alzato le barricate: il club orobico non vuole privarsi del centrale svedese, ritenuto un elemento fondamentale anche per Juric. Il Napoli, però, resta vigile e pronto a cogliere eventuali aperture.