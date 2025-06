Ultim'ora Bonny verso l'Inter! Romano: "Ha già accettato, a breve definiranno il contratto"

Obiettivo del Napoli, ma ora freddo. Molto più caldo per l'Inter. Anzi, Bonny potrebbe proprio diventare un nuovo calciatore nerazzurro. A riferirlo è Fabrizio Romano su Youtube, tramite la voce del suo collaboratore Matteo Moretto: "Bonny è molto vicino all'Inter. Non stiamo parlando di dialoghi avanzati tra i club o di trattativa alle battute finali, ma Bonny ha già detto di sì all'Inter e ci saranno nuovi contatti tra il suo entourage e il club per definire il contratto.

Ma ciò che ci arriva ci porta a dire che l'Inter è sempre più convinta di avanzare nella trattativa per Bonny. Un nome caldo, di cui si parlerà tanto nei prossimi giorni in chiave Inter".