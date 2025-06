Sky - Rinnovo Meret, si aspetta la fumata bianca: attesa "strana" a 14 giorni dalla scadenza

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando del calciomercato del Napoli: “Che succede col rinnovo di Meret? I fatti ci dicono che Alex è in scadenza, la trattativa va avanti da tanto ed è strano che a 14 giorni dalla scadenza un nazionale, peraltro vincitore di due scudetti, debba ancora firmare. Non gli mancherebbero altre opzioni in Italia. Chi ha problemi a far rinnovare il suo portiere, come la Roma, può esercitare la sua attrazione su un ragazzo come Meret.

Perché il Napoli non chiude? Molti si sono sbilanciati su Milinkovic Savic ed altri al suo posto, ma la verità è che il Napoli pensa che sia il caso di avere due grandi portieri: questa è la strategia. Tutte le parti, sia il club sia gli agenti, ci dicono che non c'è nessun problema e manca poco l'annuncio. A giorni, potrebbe arrivare la fumata bianca. Per quanto riguarda gli obiettivi Juanlu e Musah il Napoli ora è in una posizione di attesa, ma non passiva. La situazione finanziaria del Siviglia non è florida e Manna lo sa e dopo aver offerto circa 15 milioni, bonus compresi, aspetta, avendo il sì del calciatore. I 20 milioni che vengono chiesti adesso sono invece considerati troppi dal Napoli, che può aspettare. Juanlu garantirebbe freschezza e qualcosa di nuovo alle spalle di Di Lorenzo. Il giocatore vorrebbe un'avventura emozionante ed il Napoli rappresenterebbe la scelta giusta anche per il futuro. Per Musah sono stati proposti 25 milioni, bonus inclusi, mentre il Milan ne chiede 30. C'è distanza, ma gli azzurri ritengono congrua l'offerta e non vogliono sbilanciarsi ulteriormente: non andranno oltre la somma che hanno messo sul piatto”.