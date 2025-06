Simeone-Pisa, strada in salita: c'è uno scoglio insormontabile a frenare tutto

Il Napoli è al lavoro per rinforzare l'attacco, sia sulle fasce che al centro. Il club azzurro vuole un centravanti che possa affiancare e fare da vice a Romelu Lukaku. Tutto lascia pensare che Giovanni Simeone possa partire, anche se la strada verso il Pisa è in salita, secondo Tuttosport:

"Il Pisa pesca in casa Frosinone: presi il centrale Lusuardi e il fantasista Vural per un pacchetto complessivo di 5 milioni. Difficile invece per la neopromossa nerazzurra arrivare in attacco a Simeone (Napoli): l’ingaggio del Cholito appare proibitivo per la società pisana".