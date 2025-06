Laporte può lasciare l'Al-Nassr e il Napoli ci pensa: fissato il prezzo del cartellino

Aymeric Laporte dopo l'esperienza in Arabia all' Al-Nassr potrebbe tornare in Europa e, come riporta AS, tra i club interessati ci sono anche il Napoli e l'Inter. Ad oggi però la concorrenza è davvero tanta: l'Olympique Marsiglia ha mosso per prima i passi verso il difensore centrale 31enne, in Premier hanno messo gli occhi su di lui Arsenal e Aston Villa e anche gli spagnoli dell'Athletic Bilbao valutano un suo ritorno

Una condizione importante posta dal club arabo è un'offerta che almeno si avvicini ai 27 milioni, cifra con cui l'Al-Nassr lo acquistò nel 2023 dal Manchester City. Questa richiesta potrebbe allontare alcune squadre e magari avvicinare il Napoli, vista la disponibilità economica e progettuale della società azzurra. Inoltre Laporte ritroverebbe Kevin De Bruyne con cui ha giocato per diverse stagioni in Premier League. La situazione del difensore spagnolo verrà chiarita meglio nelle prossime settimane.