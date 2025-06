Ufficiale Fu accostato al Napoli, Yeremay rinnova col Deportivo e aumenta la clausola

vedi letture

Era stato accostato fortemente al Napoli nella scorsa finestra invernale di calciomercato, oggi Yeremay Hernández ha rinnovato il suo contratto con il Deportivo La Coruna, fino al 2030. Anche il Como di Cesc Fabregas ci aveva puntato nelle scorse settimane, ma alla fine l'attaccante spagnolo ha deciso di rimanere con il suo club firmando il prolungamento, con la clausola rescissoria aumentata.

La nota del club: "Il Deportivo La Coruna ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Yeremay Hernández Cubas (nato a Las Palmas de Gran Canaria il 10 dicembre 2002), che prolunga il suo legame con il club fino al giugno del 2030, con l’opzione per ulteriori tre stagioni. Il nuovo accordo prevede anche un miglioramento della clausola rescissoria.

È un giorno importante per il Deportivo e per tutta la sua famiglia sportiva. Un giorno di gioia, per un gesto che parla di impegno, identità e amore per il Club”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Dépor, Massimo Adalberto Benassi. “Yeremay ha scelto di restare con noi, rifiutando offerte importanti da alcuni dei club più prestigiosi d’Europa. In un calcio dominato dal denaro, Yeremay ha scelto il Dépor. E questo lo rende un simbolo del nostro percorso”.