Galatasaray in Italia, Alvino: “Nessuna trattativa per Osimhen, solo pagamento clausola!”

Il Galatasaray è in viaggio verso l’Italia. Il vicepresidente operativo Abdullah Kavucku è atteso a Milano nelle prossime ore per gestire personalmente le principali trattative di mercato con i club italiani. In cima alla lista c’è Victor Osimhen. Il nigeriano ha già dato il suo ok al trasferimento, ma resta da trovare un’intesa con il Napoli, che chiede 75 milioni di euro della clausola. Tra le alternative valutate ci sono Moise Kean e Randal Kolo Muani, quest’ultimo però legato al Paris Saint-Germain. In agenda anche il futuro di Álvaro Morata, pronto a dire sì al Como: prima, però, va risolto il prestito in corso dal Milan al Galatasaray, in scadenza nel gennaio 2026.

Sul tema si è espresso così via X il giornalista Carlo Alvino: “La “missione” in Italia dei dirigenti turchi prelude alla trattativa … evidentemente questa riguarda Morata e Çalhanoğlu con i club di appartenenza … per quanto riguarda il Napoli non può esserci e non ci sarà trattativa… c’è solo il pagamento della clausola!”.