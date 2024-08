Gilmour è una richiesta di Conte: lo conosce sin dai tempi delle giovanili del Chelsea

Non solo Brescianini del Frosinone, il Napoli ha programmato due arrivi in mediana a fronte di tre uscite come vi abbiamo raccontato. L’altro uomo nel mirino è lo scozzese del Brighton, Billy Gilmour, 23 anni e reduce dall’esperienza all’Europeo e rimasto fuori nelle prime amichevoli degli inglesi. Il centrocampista - scrve il Corriere dello Sport - è una espressa richiesta di Antonio Conte.

Il tecnico del Napoli lo conosce sin dai tempi delle giovanili del Chelsea e ora ha deciso di puntare fortemente su di lui per rinforzare il cervello della squadra. C’è ancora un po’ di distanza tra la domanda e l’offerta: la prima proposta del Napoli, più o meno 10 milioni di euro, è stata rifiutata, ma nell’East Sussex sanno tutti che il club azzurro sta perfezionando il rilancio.