Due arrivi in mediana e 3 in uscita: anche Folorunsho ha lasciato il ritiro da solo

vedi letture

Il Napoli ha da tempo pianificato due acquisti per la mediana. E' vicino alla definizione l'arrivo di Marco Brescianini del Frosinone per una cifra vicina ai 12 milioni di euro: anche in questo caso si lavora alla formula e agli ultimi dettagli. Stesso discorso per Billy Gilmour del Brighton che ha saltato le prime amichevoli estive (oggi è prevista la quarta degli inglesi che possono dire sì se il Napoli migliorerà la prima proposta da 10mln di euro).

Chi farà posto a questi due possibili arrivi? Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, parallelamente c'è il decollo della trattativa con il Cagliari per Gianluca Gaetano. In uscita anche Jens Cajuste che lunedì passerà al Brentford in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni condizionato alle presenze ed in uscita c'è anche Michael Folorunsho: "Il caso di mercato a sorpresa degli ultimi giorni, è a caccia di una soluzione dopo aver appreso di essere improvvisamente finito sulla lista dei cedibili. Segnale inequivocabile: sia lui sia Gaetano non sono stati convocati per la partita di Coppa Italia. Ieri, a dirla bene, dopo l'allenamento finale allo stadio Teofilo Patini i due giocatori non sono rientrati con il bus della squadra diretta in hotel a Pozzuoli".