Giuffredi incontrerà Manna: in bilico il futuro di un altro azzurro

L'agente Mario Giuffredi incontrerà il ds Manna per parlare del rinnovo di Folorunsho e non solo. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, sul tavolo anche il futuro di Gianluca Gaetano, giunto a un bivio: il suo rapporto con il Napoli scadrà nel 2025, Conte vuole valutarlo in ritiro e nel frattempo un po’ di club di Serie A hanno comincito a chiedere informazioni (Parma e Cagliari, l’ultima squadra in cui ha giocato in prestito, tanto per citarne un paio).