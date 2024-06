ADL blinda Folorunsho: presto incontro con Giuffredi per il rinnovo

Il futuro del Napoli dipenderà non solo dal mercato e quindi dai prossimi acquisti ma anche da alcuni calciatori da dover blindare

Il futuro del Napoli dipenderà non solo dal mercato e quindi dai prossimi acquisti ma anche da alcuni calciatori da dover blindare. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ad esempio, il contratto attuale di Folorunsho, 5 gol e un assist nell’ultima stagione, scadrà nel 2027: il Napoli vorrebbe ristabilire l’ordine quinquennale delle cose, e dunque prolungarlo fino al 2029, ma le idee saranno più chiare quando il suo agente Mario Giuffredi incontrerà il ds Manna.