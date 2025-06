Giuntoli aveva indicato il nome di Osimhen. Ora la Juve sogna un'altra punta

Gyokeres è il vero obiettivo della Juve per l'attacco. Ma Osimhen era stata un'idea concreta. Ora è più lontano.

Il Napoli avrebbe comunque chiesto molto di più della clausola da 75 milioni. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Giuntoli, prima di andare via, aveva indicato il nome di Osimhen, sempre alle prese con le tentazioni arabe dell’Al-Hilal. Nelle ultime ore ci sono stati altri contatti tra il nigeriano e la Juve, che sta anche cercando di capire le reali volontà dello svincolato di lusso David (offerti 6 milioni a stagione più un ricco bonus alla firma) e le possibilità per arrivare a Retegui, che fa parte della bottega carissima dell’Atalanta.