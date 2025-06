Clausola Lobotka, rischio addio? Il Napoli ha parlato col giocatore

Stanislav Lobotka ha una clausola (valida per le prime due settimane del mese di luglio) ma il Napoli punta su di lui e vuole ripartire ancora una volta dal suo play per il secondo anno di fila con Conte in panchina. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. “Ha una clausola (26 milioni di euro) che potrebbe rappresentare un pericolo ma il Napoli glielo ha detto in epoca non sospetta che non c'è alcuna intenzione di spegnere quella luce ch'è in lui”.

Con De Bruyne, McTominay e Anguissa e Gilmour - aspettando Musah per cui si continua a trattare con il Milan - il Napoli vanta un centrocampo di grande spessore e qualità. Uno dei migliori a livello europeo. Per questo la società vuole blindarli.