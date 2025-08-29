Ultim'ora Hojlund-Napoli, Zazzaroni annuncia: "Fatta al 99,9%! Formula e cifre dell'affare"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, annuncia l'imminente chiusura della trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund. Ecco quanto scritto su Instagram: "Hojlund, la luce verde. Manca soltanto la green light: prestito con obbligo (ufficialmente a 45 milioni di euro) condizionato alla Champions League e con una minima percentuale sulla rivendita. Fatta al 99,99%".

Il classe 2003 arriva per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: Big Rom ha rimediato un grave infortunio muscolare in amichevole contro l'Olympiacos lo scorso 14 agosto, dovrà restare ai box per oltre tre mesi. Così per il Napoli è stato necessario un intervento sul mercato alla ricerca di una nuova punta e il nome di Rasmus Hojlund è balzato subito in cima alla lista: oltre alla questione delle caratteristiche dell'attaccante, il fatto che il danese fosse fuori dal progetto del Manchester United ha permesso un'operazione in prestito, come preferiscono gli azzurri. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto della lista Serie A: Hojlund è un 2003 e quindi non occuperà lo slot nella lista Over.