CdM - Arsenal ha rafforzato i contatti per Osimhen, ma è un'altra l'ipotesi più credibile

Il tempo passa e il destino sembra spingere Osimhen e Lukaku in un intreccio di mercato che li coinvolge

Quale futuro per Victor Osimhen? Ad oggi non è dato sapere se finirà al Chelsea, all'Arsenal, al PSG o magari in Arabia Saudita. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione: "Il centravanti nigeriano rappresenta il nodo intorno a cui si è bloccato finora il mercato del Napoli. L’Arsenal, dopo che è saltata l’operazione Gyokeres, ha rafforzato i contatti con l’agente Roberto Calenda ma non ha presentato offerte ufficiali al Napoli.

A Londra Manna incontrerà anche la dirigenza dei Blues, è da capire quale sarà la formula e come verrà impostata l'operazione ma lo scenario più credibile porterebbe a definire entro il 30 agosto il trasferimento di Osimhen al Chelsea e Lukaku al Napoli. I Blues intanto hanno preso anche Joao Felix dall'Atletico Madrid e devono risolvere il problema dei tanti esuberi in rosa. Il Chelsea ha solo tre slot a disposizione e tanti giocatori da piazzare, anche giovani, perciò non ha ancora accettato il prestito a 5 milioni di euro più 25 milioni di euro per l'obbligo di riscatto".