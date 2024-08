Cds - Gilmour, se Osimhen non parte entro venerdì difficile doppio arrivo in mediana

vedi letture

La mancata cessione di Osimhen sta rallentando ma non ostacolando il mercato, considerando quanto Adl ha investito finora. Ma se Victor non sarà ceduto entro venerdì sarà proibitivo immaginare il doppio colpo da Premier McTominay-Billy Gilmour. Il Brighton, nel frattempo, ha ufficializzato l’acquisto di Matt O’Riley dal Celtic, l’ipotetico sostituto di Billy, ma la questione al momento è congelata. Pendono tutti dalle labbra del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.