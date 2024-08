Cds - Manna ancora a Londra: oggi si decide per i due colpi a centrocampo

Il Napoli non si ferma a Romelu Lukaku dopo aver definito l'accordo col Chelsea per 30mln più il 30% della futura rivendita. Il ds Manna è ancora a Londra e la missione inglese non è finita. Il Napoli infatti ha offerto anche 25 milioni al Manchester United per Scott McTominay ed è sempre in piedi la trattativa per Billy Gilmour con il Brighton, che ieri ha acquistato dal Celtic l'eventuale sostituto, Matt O'Riley.

Le due operazioni sono più che avviate. Secondo il quotidiano oggi sarà un'altra giornata molto importante: il Napoli infatti deciderà se firmare anche il secondo e il terzo squillo britannico per dare a Conte anche pedine a centrocampo di grande spessore. Si entra nella fase finale del mercato ed il Napoli è pronto al di là della situazione Osimhen.