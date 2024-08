CorSera - Osimhen out perché rifiutò di giocare: in bilico anche rapporto con Calenda

Victor Osimhen rischia di restare prigioniero del proprio stipendio. Il giocatore aveva raggiunto un accordo con gli emissari dell’Al Ahli giunti in Italia (4 anni per complessivi 140 milioni), ma il Napoli ha rilanciato provocando la stizza degli arabi che, sdegnati, si sono tuffati su Toney. Così si è inserito il Chelsea che ha trovato un’intesa col Napoli ma ha proposto al centravanti (che ora guadagna più di 10mln) uno stipendio da 6.

E' la ricostruzione del Corriere della Sera che poi fornisce ulteriori retroscena: "Osimhen, furioso, ha avuto una discussione feroce con i dirigenti del Napoli, adesso alle prese con una bomba a orologeria. Il club non reintegrerà in rosa Osimhen, che gli imputa anche di essersi rifiutato in passato di giocare per il Napoli. In bilico anche il rapporto tra il giocatore e il suo agente. Andrà via? Restano aperti il mercato turco e saudita".