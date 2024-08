Crc - Il Napoli non comprerà Lukaku prima di cedere Osimhen, tranne in un caso

Arrivano notizie dell'ultim'ora da Radio CRC circa la situazione Osimhen-Lukaku in casa Napoli, a parlarne è il giornalista Umberto Chiariello: "Il Napoli smentisce categoricamente di prendere prima Lukaku. C’è un solo caso se Osimhen sarà praticamente venduto e nelle more contrattuali che richiedono cinque giorni potrebbe portarlo a casa, ma perché sa di aver già venduto Osimhen.

Osimhen non è in svendita ma in vendita, ma se entro una certa data che è fine agosto non verrà venduto, Osimhen sarà il grande acquisto e regalo per Conte. Il mercato arabo non interessa a Osimhen. Che Lukaku viene subito per accontentare Conte è una cosa non vera, oggi è fantascienza. Se poi il Napoli deciderà di avere due attaccanti clamorosi si vedrà, come cambierà vi aggiorneremo".