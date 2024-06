Dazn frena: Lione su Lindstrom, ma l'affare tra i club non è ancora partito

L'Olympique Lione ha avviato i contatti con il Napoli per il prestito di Jesper Lindstrom.

L'Olympique Lione ha avviato i contatti con il Napoli per il prestito di Jesper Lindstrom. La notizia arriva dalla Francia, la scrive il portale Foot Mercato, secondo cui i due club starebbero discutendo del tema e persone vicine alla società azzurra - si legge - raccontano che l'accordo tra le parti sarebbe già vicino.

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, conferma l'interesse del Lione per l'ex Eintracht Francoforte, ma frena in merito all'affare, raccontando di una trattativa non ancora partita tra le società: "Capitolo Lindstrom: quello del #Lione è un apprezzamento concreto, ma ancora nessuna trattativa tra le parti".