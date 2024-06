Gazzetta - Conte e Oriali hanno parlato con Di Lorenzo: presto un summit

TuttoNapoli.net

Giovanni Di Lorenzo sarà ceduto o no? La sua posizione è chiara: vuole lasciare il Napoli. Ma Antonio Conte lo ritiene uno dei calciatori da cui far partire il suo progetto tecnico e presto scenderà in campo in prima persona. Le ultime sulla vicenda arrivano dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Non ha percepito la considerazione che pensa di meritare per il ruolo che ha all'interno dello spogliatoio

Conte e Oriali hanno già avuto contatti con Di Lorenzo, l'allenatore gli ha comunicato che lo ritiene incedibile, che lo vuole all'interno del Napoli che verrà, che ne apprezza le qualità umane e il valore in campo. Sulla stessa falsariga la telefonata di Oriali. All'inizio della prossima settimana, Conte incontrerà Mario Giuffredi, agente del giocatore. Il confronto servirà a ribadire l'importanza che Di Lorenzo ha nei suoi piani"