Gazzetta - Folorunsho può anche restare: ha un vantaggio per Conte

Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano si sono distinti a Verona (5 gol) e Cagliari (4), rivelandosi determinanti per la salvezza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano si sono distinti a Verona (5 gol) e Cagliari (4), rivelandosi determinanti per la salvezza ottenuta dalle due squadre, e torneranno al Napoli.

Non a caso, lontano dal Maradona, sono finiti nell’orbita della Nazionale, con Folorunsho che rientra anche tra i preconvocati per gli Europei e domani si presenterà regolarmente al raduno dell’Italia a Coverciano. Tra i due, infatti, è lui ad avere le maggiori chance di permanenza. Piace sia a Manna sia a Conte e potrebbe ritagliarsi considerazione nel Napoli che verrà, indipendentemente dal modulo che l’allenatore riterrà più indicato. Le sue doti di incursore ne favoriscono l’impiego in più zone del campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.