Gazzetta - Il Napoli ripensa a Dragusin che vuole tornare in Serie A: è una possibilità

Il Napoli sta esaminando diversi profili per la difesa. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono rinate le attenzioni per Radu Dragusin, 22enne, romeno, impegnato all’Europeo, ex Genoa, Sampdoria e Juventus, ora al Tottenham, ma desideroso di tornare a giocare in A.

Ed il Napoli è una possibilità che gli era stata ventilata già a gennaio. Nel mirino del club azzurro c’è pure Jaka Bijol, classe 1999, reduce da due stagioni con l’Udinese e quindi ben rodato in Serie A. Anche lui di scena all’Europeo, con la Slovenia.