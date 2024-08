Gazzetta - McTominay aspetta buonuscita dallo United: poi parlerà dei diritti d'immagine col Napoli

Per Scott McTominay si procede lentamente. Il centrocampista scozzese vuole una buonuscita dallo United prima di poter procedere poi con la trattativa personale con il Napoli, pronto a garantirgli un quadriennale con opzione per il quinto anno.

Scott ha detto sì al progetto Napoli, così come il Manchester di Ten Hag ha dato il via libera dopo l'ultima offerta azzurra da 30 milioni, giudicata giusta per poter chiudere l'affare. McTominay a Manchester guadagna 2 milioni netti fino al 2025 e in Italia vorrebbe guadagnare qualcosina di più. Anche lui, però, dovrà trovare velocemente l'intesa anche sui diritti d'immagine, non appena sarà possibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.