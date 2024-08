Gazzetta - PSG non s'è mosso per Osimhen: sondaggio per un altro big di Serie A

Ha fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore, che ha avvisato l’Atalanta, incontrando un'apertura all’eventuale trasferimento

Il Paris Saint-Germain non ha ancora mosso passi concreti per Victor Osimhen, ma per Ademola Lookman sì. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport: "L’insidia Psg su Ademola Lookman. Un pericolo che galleggiava su Zingonia dal post tripletta del nigeriano nella finale di Europa League di Dublino si è manifestato nei giorni scorsi. Tardi per pensare ad una cessione del giocatore? Possibile, ma le vie del mercato, si sa, sono infinite. E molto condizionate dal fattore economico: soprattutto a livello di ingaggi.

Sta di fatto che nei giorni scorsi, prima della sfida con il Real, il club parigino, che non ha ancora accelerato per Victor Osimhen, si è mosso: ha fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore, che ha avvisato l’Atalanta, incontrando un'apertura all’eventuale trasferimento. Difficile restare insensibile al fascino di un top club come il Psg".