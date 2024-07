Gazzetta rivela: "Lukaku pronto a ridursi stipendio pur di andare a Napoli"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Romelu Lukaku sempre più vicino al Napoli. Il quotidiano rivela: "L’avvocato Ledure sta lavorando da tempo col Chelsea, che vorrebbe venisse pagata la clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline, più o meno 44 milioni di euro, ma che già sa che per chiudere definitivamente la tormentata parentesi Lukaku dovrà accontentarsi più o meno della metà.

Il punto di incontro tra i club, infatti, potrebbe essere a metà strada, per un affare da circa 25 milioni per il cartellino. E Lukaku, per Napoli e per Conte, è pronto a ridursi ulteriormente lo stipendio, già sceso nell’anno alla Roma a 7,5. Romelu, poi, può ancora contare sul contributo del decreto crescita che permetterebbe al Napoli di risparmiare sul lordo annuo dell’attaccante".