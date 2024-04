Il Roma - ADL vuole un grande allenatore: se non è Conte occhio ad Allegri

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Bordocampo', trasmissione in onda su Radio Capri.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Bordocampo', trasmissione in onda su Radio Capri: "Il Napoli è in corsa per un posto in Europa e questo è fondamentale per l'anno prossimo perché la dimensione europea consente di fare anche discorsi diversi sul mercato, con calciatori da avvicinare anche in modo più facile, perché una squadra che non fa le coppe non ha grande appeal.

Conte? Aspetta un progetto interessante, pluriennale e credo che quello che De Laurentiis gli ha prospettato, basato su giovani di talento da far crescere, possa interessargli. Ha allenato tante squadre con top player, si è tolto grandi soddisfazioni, ma anche quand'era all'Inter parlava di giovani da far crescere, penso ad esempio a Gagliardini. E' uno che ama lavorare sui calciatori da far crescere. Ma Conte va convinto, soprattutto per il rapporto con De Laurentiis, considerato un presidente ingombrante e lui lo sa. De Laurentiis gli ha dato tutte le garanzie, il problema è capire quanto dureranno. L'ingaggio non è un problema, avrebbe un ingaggio alla Ancelotti. La squadra è una squadra forte, a lui piace e lo si è capito già dai colloqui di ottobre. Quello che gli interessa è avere la famosa carta bianca, il controllo totale sulla gestione della squadra e dello spogliatoio.

Le altre piste sono tutte alternative che De Laurentiis tiene in piedi. Italiano è uno che avrebbe voglia di venire al Napoli, Pioli invece non lo so. Tornando a Conte, il Milan può essere una concorrente. Tra lui e De Laurentiis c'è un buon rapporto, ma secondo me aspetta solo un pretesto per rifiutare il Napoli, magari con la scusa di una chiamata da un altro club. Secondo me è più facile che Conte vada al Milan, dove trova una società più adatta per lui.

Ma attenzione perché credo che De Laurentiis abbia voglia di portare al Napoli un grande allenatore e proprio per questo non escluderei un nome come Max Allegri, che potrebbe essere ripescato alla fine. Tra Allegri e De Laurentiis c'è reciproca stima, un buon rapporto e quindi questa porta non la chiuderei. In pole resta Conte, De Laurentiis sta provando a convincerlo, ma tutte le altre sono alternative al momento".